Tiago Mendes após a derrota na estreia pelo V. Guimarães: «No futebol não há tempo»

Tiago Mendes não encontrou a estreia desejada pelo V. Guimarães, mas acabou resignado pelo desacerto na finalização que a equipa patenteou em todos os momentos na derrota caseira (0-1) com o Belenenses SAD.





"Custou-nos entrar no jogo mas criámos várias oportunidades mesmo antes de o Belenenses SAD marcar, só que o problema foi a ineficácia", comentou o técnico vitoriano, satisfeito com o envolvimento inicial dos jogadores. "Chegámos muitas vezes à área contrária mas com o passar do tempo a equipa ficou nervosa porque não conseguia marcar, pelo que temos muito a melhorar e muito caminho pela frente", afirmou.

Foco na maturidade com que Tiago Mendes espera revestir a equipa no próximo encontro: "No futebol não há tempo porque o que conta é o hoje e espero que este momento complicado sirva para unir e crescer."