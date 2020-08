Tiago Mendes apresentado no V. Guimarães: «Sou um treinador exigente... Esperem para ver»

Tiago Mendes foi esta segunda-feira apresentado oficialmente como treinador do V. Guimarães e colocou a fasquia bem alta desde o primeiro minuto.





"Estou mesmo muito feliz por estar aqui. Sempre gostei de desafios e este é um dos grandes. A exigência neste clube é máxima. Darei tudo pelo Vitória. O que mais quero é começar a trabalhar.""Sei da grandeza do clube mas sinto-me preparado. Acreditem que me preparei muito para este momento. A grandeza e a exigência do Vitória só me motivam mais", assegurou o antigo internacional português, que começou a sua carreira como técnico sendo adjunto de Simeone no Atlético Madrid."A dimensão do Vitória obriga a muito mais do que chegar à Europa. O objetivo é ganhar a cada jogo", diz, acrescentado: "Sou um treinador exigente, que gosta de ter bola e controlar os jogos. Mas mais do que palavras, esperem para ver. Os adeptos vão identificar-se na forma da equipa jogar.""Vamos ter um Vitória à Vitória. Sabemos da exigência deste público. Tenho características de muitos treinadores, com todos aprendi. Mas claro que a intensidade com que jogam as equipas do Simeone é uma característica que quero para a minha equipa", garante.A apresentação de Tiago Mendes realizou-se no D. Afonso Henriques, com o plantel todo presente."Hoje iniciamos um novo ciclo. A primeira palavra é para os nossos adeptos, que têm um papel preponderante para o nosso sucesso. Tudo faremos para que as bancadas tenham vida e alma rapidamente. A presença dos nossos adeptos seria o grande reforço para ajudar este plantel a conquistar os objetivos", afirmou o presidente dos vimaranenses Miguel Pinto Lisboa.