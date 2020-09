Tiago Mendes: «Como treinador quero ter boas dores de cabeça»

O V. Guimarães prepara-se para defrontar o Rio Ave, recém-chegado de mais uma vitória europeia, agora diante do Besiktas. O técnico Tiago Mendes antevê dificuldades, mas não esconde que a sua equipa vai a Vila do Conde com o propósito de alcançar o primeiro triunfo nesta edição da Liga NOS.





"Antes de mais, parabéns ao Rio Ave pela passagem à próxima fase da Liga Europa. É uma equipa super competente, que há muitos anos mantém a espinha dorsal e tem feito grande ligas. Esperamos um jogo complicado, difícil, num estádio complicado. Vamos ver as condições do vento que todos conhecemos, mas que alguns dos nossos jogadores não conhecem.""Muitas coisas boas. Olho sempre para a parte positiva porque é isso que nos faz crescer. Mas, agora temos o Rio Ave, num jogo que será completamente diferente daquilo que tivemos na última jornada. Temos de perceber o que temos de levar para o jogo, mas com o mesmo objetivo, com a meta de ganhar.""O jogo será completamente diferente esse sentido, diante de um Rio Ave que vai querer ter bola, que vai jogar o jogo pelo jogo, que nos obrigará a ser competentes com e sem bola.""Acho que seria um engano pensar que o Rio Ave não estará forte, imagino um Rio Ave super forte, o melhor Rio Ave que pode aparecer. Só assim podemos chegar lá e ter um bom resultado. Se formos a pensar que não vai estar focado neste jogo, que estará a pensar no AC Milan, podemos estar enganado. O Rio Ave vai estar preparado, sem dúvida nenhuma.""O que quero que se entenda é que precisamos de tempo. Os nossos jogadores precisam de se conhecer, de estar juntos, de ganhar dinâmicas e comportamentos. Foi o que falhou no primeiro jogo. O nosso foco tem de estar agora no jogo com o Rio Ave. A cada jogo a equipa vai estar melhor, ser mais competente. O jogo com o Rio Ave é mas uma oportunidade para mostrar que crescemos.""É uma boa dor de cabeça. Como treinador quero ter boas dores de cabeça para decidir quem coloco a jogar. Temos de continuar a crescer em termos de mentalidade e exigência no dia a dia. Sinto que isso ainda nos falta nas sessões de treino e bato muito nisso porque quero que toda a gente sinta que quanto melhor estiver cada um deles, melhor estará o companheiro e isso fará com que a equipa cresça. Estamos bem apetrechados nessas soluções. Os outros também têm de crescer para fazer com que o Vitória cresça.""Vivemos uma situação complicadíssima, já dei a minha opinião sobre isso ao presidente e ao Carlos Freitas."