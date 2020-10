Tiago Mendes: «Dos três jogos, este foi o que mais nos custou e ganhámos»

Depois de uma derrota (0-1) diante do Belenenses SAD na 1.ª jornada e de um empate (1-1) com o Rio Ave na 2.ª, eis que o Vitória de Guimarães, atualmente orientado por Tiago Mendes, chega à primeira vitória na Liga NOS.





No final do encontro diante do Paços de Ferreira, o treinador dos vimaranenses mostrou-se satisfeito pelo seu primeiro triunfo enquanto técnico principal, o primeiro também da sua equipa nesta época, apesar de não ter sido um jogo "perfeito"."O futebol é isto. Dos três jogos, este foi o que mais nos custou e ganhámos. Estou contente, porque era uma vitória que procurávamos, que vai dar confiança à equipa. Nem tudo foi perfeito hoje, mas estou muito contente por ter ganhado", começou por dizer Tiago Mendes, em declarações no final da partida."Estou contente. Hoje foi o jogo que nos custou mais, mas tanto no jogo com o Belenenses SAD, como no jogo com o Rio Ave, estivemos bem. Hoje, tivemos alguma ansiedade. A equipa está a criar química. Somos uma equipa jovem. Criar rotinas sobre vitórias é mais fácil, e precisamos de crescer.""Falando do Bruno [Varela], foi mais uma grande exibição. Tem dado segurança à equipa. Na verdade, a equipa tem trabalhado muito bem. Sofremos um golo de bola parada e nem sei bem a parte com que o jogador do Belenenses SAD marcou [na derrota por 1-0 na primeira jornada]. Ele tem demonstrado nos treinos e nos jogos que está bem.""Faltou-nos ter mais bola. Eram quase sempre os nossos centrais a iniciar os lances de ataque. Nem o Agu, nem o Pepelu estavam a conseguir pegar no jogo e tive de tirar um deles [para colocar o Janvier]. Não gosto de tirar um jogador à meia hora de jogo.""Não sei dizer a equipa que irá jogar [no próximo jogo, com o Boavista]. Isso nem me preocupa. Vão ser duas semanas boas para nós. Ganhar dá-nos confiança.""Na primeira vez que [o Marcus Edwards] saiu, estava lesionado. Hoje, saiu para entrar o Rochinha, que esteve bem. O que vai na cabeça dele [sobre uma possível saída] só ele sabe. Eu sinto-o bem, a treinar bem", concluiu.