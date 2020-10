Tiago Mendes e a saída de Marcus Edwards: «Tudo pode acontecer até ao último minuto do mercado»

Marcus Edwards é um dos jogadores do V. Guimarâes com mais mercado e a sua saída nesta janela de transferências ainda é um tema em aberto, com o Leeds a ser um dos principais clubes interessados nos seus serviços. Na antevisão ao jogo de amanhã (21h15) frente ao Paços de Ferreira, Tiago Mendes desvalorizou a questão e preferiu jogar à defesa.





"Li a notícia, mas não faço ideia. Assumo o que disse, ando há tantos anos no futebol e sei que pode acontecer tudo até ao último minuto do mercado. Estarei preparado para caso ele fique ou saia. Estarei aqui para com os que fiquem dar o melhor de mim e conseguir com que a equipa tenha rendimento", disse o técnico dos vimaranenses.