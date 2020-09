Tiago Mendes: «Favorito ou não, é um jogo para ganhar, jogamos na nossa casa»

O Vitória de Guimarães recebe, esta sexta-feira, o Belenenses SAD em jogo a contar para a 1.ª jornada da Liga NOS, num jogo que será especial para Tiago Mendes. O treinador dos vimaranenses vai estrear-se como técnico principal e na antevisão ao encontro de amanhã, o ex-internacional português assumiu a vontade de conquistar os primeiros três pontos da temporada.





"É o primeiro jogo da temporada e ainda faltarão coisas. Mas, estamos preparados para este início. Trabalhamos bem e estamos ansiosos por começar a competir e a disputar jogos que valham pontos. Estou ansioso pelo jogo e espero começar a ganhar", começou por referir o técnico luso, na conferência de imprensa que teve lugar no Estádio D. Afonso Henriques."Infelizmente, o último jogo de preparação que tínhamos não se realizou por problemas da Covid-19. Não foi o cenário idealizado, gostaríamos de de ter competido mais um jogo. Mas, não há desculpas porque tivemos mais um dia a trabalhar em campo. A equipa estará preparada.""Tranquilo, com vontade de começar e estar num jogo a valer pontos. Digo aos meus jogadores que cada jogo é para ganhar, mesmo os de preparação, por isso vivo este jogo da mesma forma que os anteriores. Vai marcar porque será o primeiro como treinador principal. Tive a sorte de viver muitos jogos como jogador ao longo da minha carreira.""Na verdade, sabemos muito pouco. Conseguimos ver alguns jogos, mas é sempre uma incógnita porque estão sempre a chegar jogadores novos e é o primeiro jogo. Conheço o Petit, sei que e um treinador que dá intensidade às suas equipas.""Igual. Favorito ou não, é um jogo para ganhar, jogamos na nossa casa. Não temos a sorte de ter o público connosco, mas tentaremos dar-lhes a alegria de vencer. O importante é ganhar, sendo ou não favoritos.""É muito importante porque têm muitos anos de futebol. Sabem o que é competir e estar prontos para ganhar. Esses jogadores ajudam os mais novos. É importante que os mais novos olhem para eles com o sentido de aprender, são referências porque atuaram ao mais alto nível. Temos jogadores jovens, mas o mais importante é a qualidade. É importante saberem rapidamente onde estão e o porquê de estarem aqui.""Até ao mercado fechar estamos sempre abertos a saídas e a entradas, não há como fugir a isso. Vamos esperar até ao mercado fechar e ficar com os jogadores que temos. Independentemente de ainda chegar alguém ou não, temos de estar preparados para o jogo que aí vem. Queremos entrar da melhor forma como o Belenenses SAD", concluiu.