Tiago Mendes: «Foi com enorme honra que recebi o convite para orientar o V. Guimarães»

Tiago Mendes falou, esta quinta-feira, pela primeira vez como o novo treinador do Vitória de Guimarães. Em declarações prestadas ao site oficial dos vimaranenses, o ex-internacional português não escondeu o entusiasmo por assumir o comando dos minhotos, afirmando estar "ciente da grandeza" do clube.





"Foi com enorme honra que recebi o convite para treinar o Vitória e será com grande sentido de responsabilidade que vou assumir este desafio, ciente da grandeza da instituição. O meu entusiasmo perante este projeto não podia ser maior, porque me identifico com as ideias de quem dirige e com a forma apaixonada com que os adeptos vivem o dia-a-dia do clube e por isso sei que haverá uma grande comunhão entre a equipa que estamos a construir, a Direção e os adeptos. Acredito no sucesso se, todos juntos, formos um só e sinto, claramente, que este clube está a reforçar as condições para ganharmos mais vezes e lutarmos por objetivos condizentes com a dimensão do Vitória", começou por referir o novo técnico do V. Guimarães."A partir daqui, é fundamental trabalhar numa cultura de exigência que é muito própria do clube, mas que também faz parte de mim, porque sempre foi e continuará a ser essa a minha forma de estar no futebol. Junto-me ao Vitória para ganhar! A cultura de vitória tem de estar presente em todos os momentos e em cada um dos elementos da equipa e do clube. Temos de ser objetivos: vai ser preciso muito trabalho de qualidade para que o Vitória salte para o patamar que a sua grandeza exige. É esse compromisso que posso e quero garantir desde a primeira hora e estou entusiasmado por começar a trabalhar no terreno", concluiu.