Tiago Mendes revela conversa que convenceu Quaresma a assinar pelo V. Guimarães

O assunto principal da conferência de imprensa realizada esta quinta-feira era a estreia do Vitória de Guimarães no campeonato, diante do Belenenses SAD, mas rapidamente insurgiu-se sobre Ricardo Quaresma. Aquando da sua apresentação oficial, o extremo português revelou ter tido uma conversa importante com Tiago Mendes que terá sido fundamental para a sua decisão. Conversa essa que o técnico vimaranense pôde esclarecer durante a conferência de imprensa.

"Não há como fugir à questão Quaresma. É um jogador importante para nós. Não gosto muito de falar individualmente dos jogadores, porque o mais importante é a equipa, mas não há como fugir. Contei-lhe o que seria importante ele saber da nossa equipa, demonstrei a minha vontade de o ter comigo no grupo. Tenho a certeza que será um jogador importante fora e dento do campo. Já o tem sido ao demonstrar muita vontade nos treinos. Foi meu colega na seleção e é especial tê-lo como meu jogador. Chegou sem estar a treinar há dois meses e não é fácil ganhar ritmo. Vamos esperar pela convocatória para perceber se ele será chamado", finalizou.