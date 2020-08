Tiago reforça a sua equipa técnica com dois elementos do Atlético Madrid

Tiago, antigo internacional português que esta época vai liderar o V. Guimarães, pretende reforçar a sua equipa técnica com dois elementos do Atlético Madrid, clube onde jogou durante sete épocas.





O treinador, segundo escreve esta quarta-feira o jornal 'As', vai recrutar José Luis Sánchez Vera e Carlos Menéndez.O primeiro estava no clube há cinco anos. Assumiu as funções de analista, depois passou a treinador da equipa feminina, até outubro de 2019. Será adjunto de Tiago.O segundo é preparador físico, trabalhava com a equipa principal do Atlético Madrid e será preparador físico principal do V. Guimarães.