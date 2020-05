Todos negativos nos testes serológicos de rápida resposta

A estrutura do futebol profissional do Vitória fez testes de despistagem à Covid-19 ao longo deste sábado, sendo que todos os elementos deram negativo nos serológicos de rápida resposta.





Para dar o exemplo, Miguel Pinto Lisboa foi o primeiro a avançar para o teste, seguindo-se os jogadores, a equipa técnica e todo o staff de apoio. O processo foi conduzido por um laboratório particular, em articulação com o departamento médico dos minhotos, e arrancou logo pelas 8 horas, prolongando-se até ao início da tarde. Havia três pontos de recolha, que permitiram a realização de três testes em simultâneo, onde foram sempre mantidas todas as distâncias de segurança aconselhadas pela Direção Geral de Saúde.Ao longo das próximas semanas, outros momentos de rastreio ao plantel e restante estrutura vão acontecer, para continuar a aferir e monitorizar o seu estado de saúde.De recordar que o Vitória regressa esta segunda-feira aos relvados da academia para dar início aos treinos individualizados.