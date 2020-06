Tottenham e Manchester United na luta por Marcus Edwards

As boas exibições de Marcus Edwards em Portugal não passaram despercebidas no seu país natal e estará por semanas o regresso do extremo a Inglaterra, onde é pretendido, entre outros, pelo Tottenham e o Man. United.





Contratado no último verão a custo zero, precisamente ao emblema agora orientado por José Mourinho, o jovem inglês, de 21 anos, vai render aos cofres da SAD minhota uma verba bastante avultada, que se poderá aproximar dos valores recebidos em janeiro por Tapsoba, vendido ao Bayer Leverkusen por 18 milhões de euros.O negócio, de acordo com o Desportivo de Guimarães, deverá ficar finalizado por valores entre os 20 e os 25 milhões de euros, sendo que o Vitória tem detém apenas 50 por cento do passe de Edwards, que, ao contrário do que chegou a ser noticiado, não tem qualquer cláusula de rescisão.