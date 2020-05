Tozé Mendes deixa sub-23 do V. Guimarães

Tozé Mendes vai deixar de ser o treinador da equipa sub-23 do V. Guimarães. O técnico tem acumuladas praticamente 10 épocas de ligação ao clube, a grande maioria a trabalhar nos escalões de formação, ele que é natural de Guimarães.





No comunicado emitido esta tarde, o emblema vimaranense recorda o título que permanecerá "na memória de todos os vitorianos", quando, em 2013/14, o Vitória se sagrou campeão nacional de juvenis."A Vitória SC, Futebol SAD anuncia o fim da ligação contratual que mantinha com o treinador da equipa de futebol Sub-23, Tozé Mendes, a quem agradece por todo o profissionalismo e empenho demonstrados em representação do clube.Na memória de todos os Vitorianos permanece o título de campeão nacional de Juvenis conquistado pela equipa orientada pelo treinador na época desportiva 2013-14.Ao Tozé Mendes, o Clube deseja as maiores felicidades pessoais e profissionais."