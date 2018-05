Ao fim de três épocas sem encontrar a felicidade em Guimarães, o destino de Tozé parece estar prestes a mudar. A chegada de Luís Castro é a melhor das notícias para o médio, que reencontra o técnico com quem viveu a sua melhor época no futebol profissional. E, mais do que isso, reencontra alguém que confiou e continua a confiar nas suas capacidades. Prova disso é o facto de o treinador ter abordado os responsáveis do Vitória para o levar para Chaves, no início e sensivelmente a meio da época que agora terminou. No entanto, quis o destino que o encontro se desse na Cidade Berço.

Foi sob orientação de Luís Castro que Tozé melhores números conseguiu. Na época 2013/14, ao serviço da equipa B do FC Porto, o internacional sub-21 português foi peça-chave na excelente campanha dos dragões na 2ª Liga, tendo terminado a temporada com 21 golos em 41 jogos. Seguiu com naturalidade para a 1ª Liga, por empréstimo do FC Porto ao Estoril e voltou a exibir-se a bom nível. O passo seguinte foi o Vitória, mas, estranhamente, Tozé nunca se conseguiu afirmar. A primeira temporada no Castelo foi marcada pela instabilidade do coletivo e na seguinte raramente foi aposta de Pedro Martins. Em 2017/18 voltou a mudar de ares, agora por cedência ao Moreirense, e surgiu o jogador de outros tempos. Foi o melhor marcador dos cónegos com 11 golos e teve um papel determinante na permanência.

Agora, a porta do Castelo abre-se novamente e vai poder contar com o mentor de sempre. Luís Castro foi o treinador mais importante da carreira de Tozé e é com ele que espera relançar a sua carreira, provando, ao fim de três épocas, que foi uma aposta certeira da SAD vitoriana.



Ligação até 2019 pode ser revista



No verão de 2015, Tozé desvinculou-se definitivamente do FC Porto e assinou um contrato com o Vitória válido para quatro temporadas. Três delas já lá vão, o que significa que o médio vai entrar no seu último ano de ligação ao emblema minhoto. Apesar de ainda não existirem conversas, uma eventual renovação depende apenas do rendimento do jogador ao longo da época que agora se vai iniciar. A chegada de Luís Castro é uma excelente notícia para Tozé, mas o jogador terá agora que agarrar a oportunidade, de forma a convencer os responsáveis da SAD que as últimas três épocas não corresponderam ao seu real valor. Caso se afirme, a renovação é mesmo o cenário mais provável.

Autor: José Miguel Machado