Tozé: «Segundo golo? Foi inspiração e trabalho de toda a equipa»

Tozé foi o autor dos dois golos do V. Guimarães no reduto do Feirense e mostrou-se feliz no final da partida."Vencemos num campo difícil. Precisávamos de regressar as vitórias depois das boas exibições sem resultados. É um resultado justo para a equipa, que trabalhou muito.""São lances que temos trabalhado, é algo que treinamos. Bola atrasada para uma zona de finalização que trabalho muito. Obviamente que foi também de inspiração e trabalho de toda a equipa e há um grande passe do Rafa."