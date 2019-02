Tozé vezes 100 igual a melhor

Tozé vai completar amanhã, frente ao Portimonense, o seu 100º jogo na 1ª Liga, sete épocas após se ter estreado no principal escalão do futebol português. A primeira vez deu-se em pleno Dragão, ao serviço do FC Porto, tendo sido lançado por Vítor Pereira num empate diante do Olhanense. Desse encontro até hoje, atuou mais 98 vezes na 1ª Liga e apontou 18 golos, cinco deles esta época, naquela que está a ser, definitivamente, a sua verdadeira temporada de afirmação.

Depois de dois anos infelizes em Guimarães, entre 2015 e 2017, Tozé rumou a Moreira de Cónegos na época passada para conseguir os melhores números da sua carreira. Apontou oito golos em 26 jogos e foi determinante para a permanência do Moreirense. Voltou no verão ao Berço e aí encontrou o técnico com quem teve melhor rendimento. Luís Castro já o tinha orientado no FC Porto e o criativo encontrou finalmente espaço para mostrar o seu futebol no Vitória. É titular indiscutível, já marcou cinco golos na Liga e são dele os últimos quatro apontados pelos minhotos, o que demonstra toda a sua influência, seja no meio-campo ou na ala direita.

Por resolver está ainda a sua renovação, ele que termina contrato no final desta época. Tanto o clube como o jogador têm interesse em manter o ‘casamento’ de pé, mas o que é certo é que, por enquanto, ainda nada foi oficializado...