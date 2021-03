Treinador confirma: Quaresma e Estupiñán estão a 100%

João Henriques confirmou, ao início desta tarde, a disponibilidade total de Ricardo Quaresma e Estupiñán para o encontro de amanhã à tarde, diante do Gil Vicente. "Estão os dois a 100% para serem opção para o Vitória", afirmou o treinador dos vimaranenses, em conferência de imprensa digital.





Recorde-se que a condição física de Quaresma tem vindo a ser gerida com cuidados e o jogador, apesar de ter voltado à competição no dérbi com o Braga, jogou pouco mais de meia hora. Já o avançado Estupiñán nem tinha sido convocado para o duelo da Pedreira, devido a lesão.João Henriques abordou ainda as dificuldades sentidas ao longo da campanha na elaboração do onze, perante cenários como estes e não só. "É mais um desafio interessante. O plantel é jovem, com muita gente desconhecedora da realidade do nosso campeonato. Tivemos jogadores oriundos da B, casos de Covid-19, lesões... Tem sido uma época atípica. Entrei em outubro e fizemos reajustes e temos de nos estar a adaptar constantemente às surpresas. Mas isso também é bom para nos prepararmos para o futuro", comentou o técnico.