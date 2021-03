Três adeptos do V. Guimarães multados

A saída do autocarro do Vitória desenrolou-se sem incidentes, mas não impediu alguns curiosos de marcarem presença no local para manifestar apoio à equipa. Suporte, contudo, contra as regras em vigor, dado o período de confinamento obrigatório, bem como o motivo que levou os elementos da polícia presentes no local a identificar e a autuar três simpatizantes.

Os adeptos em causa foram multados por desrespeito no âmbito do estado de emergência, mas também em função do uso de material pirotécnico que a polícia encontrou. De referir ainda que a GNR dispersou outro grupo de adeptos que se preparava para apoiar a passagem do autocarro vitoriano num dos viadutos da autoestrada que liga Guimarães a Braga.