Tribunal de Guimarães reduz penas a adeptos

O Tribunal Judicial de Guimarães reduziu as penas de interdição de entrada em recintos desportivos a três adeptos do Vitória que tinham sido aplicadas pela Autoridade de Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD). Em causa estavam dois processos por utilização de tochas no Estádio D. Afonso Henriques.





Num desses processos, conhecido por caso Marega, dois adeptos tinham sido condenados a uma pena de interdição de entrada em recintos desportivos por um período de seis meses. Na sequência do recurso apresentado, a referida pena foi reduzida para três meses, pelo que já está cumprida.Num segundo processo, respeitante a um jogo com o Benfica, um adepto do Vitória foi condenado a um ano de interdição de entrar em recintos desportivos. Neste caso, o recurso reduziu a referida pena para cinco meses, pelo que também já se encontra cumprida.