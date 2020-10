Triunfo sobre o Tondela com golo de Jacob Maddox

O V. Guimarães, no dia seguinte à saída confirmada do técnico Tiago Mendes, derrotou o Tondela, por 1-0, em jogo-treino disputado esta manhã, na academia do clube. Jacob Maddox foi o autor do golo dos vimaranenses perto do final da primeira parte.





O regresso à competição do emblema da Cidade Berço está marcado para o próximo dia 19, numa deslocação ao terreno do Boavista.