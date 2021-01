Trmal está pronto: «É o momento mais importante desde que cheguei ao V. Guimarães»

Os testes positivos à Covid-19 de Bruno Varela e Jhonatan abriram o caminho da baliza do V. Guimarães a Matous Trmal, jovem guardião checo, de 22 anos, que esta época apenas havia jogado uma vez. O camisola 29 dos vitorianos foi titular na Luz, num jogo a contar para a Allianz Cup, e agora vai estrear-se na Liga, frente ao Marítimo.





Uma oportunidade para a qual o jovem olha com grande entusiasmo. "Estou muito entusiasmado, é uma grande oportunidade para mim e quero mostrar o meu melhor. Os meus colegas ajudam-me e eu também os quero ajudar a conquistar os três pontos. Tenho essa expetativa. Este é o momento mais importante desde que cheguei ao Vitória. Mais do que o Marítimo, o que importa somos nós. Fazermos o nosso jogo, termos uma boa performance pois acho que vai ser um bom jogo. O Marítimo tem bons jogadores mas nós entraremos em jogo para mostrar o nosso valor", apontou.Na memória está ainda o jogo na Luz. "Estive bem no jogo, senti-me muito bem mas tivemos azar porque os penalties foram uma lotaria e merecíamos mais daquele jogo", referiu.Na sombra de Bruno Varela desde o início da temporada, Trmal deixou elogios ao seu companheiro. "O Bruno é um bom guarda-redes, tem muita experiência. Aprendo muito com ele, o Bruno ajuda-me em tudo o que preciso, só lhe posso agradecer", assumiu.Há meia época em Portugal, Trmal sente que já evoluiu em vários aspetos. "Acho que melhorei algumas coisas desde que cheguei, é um pouco diferente. Sinto-me mais confortável e melhor do que quando aqui cheguei. Gosto muito de Portugal, toda a gente é muito gentil, ajudam-me, isso é bom. Quando cheguei, era difícil por ser um país novo mas agora acho que estou mais confortável e sinto-me muito bem.", concluiu.