Tudo começou na Madeira

O V. Guimarães está há seis jogos consecutivos sem conhecer o sabor da derrota e a deslocação ao recinto do União da Madeira, a contar para mais uma eliminatória da Taça de Portugal, apresenta-se como o regresso à origem do melhor ciclo desta temporada, uma vez que foi o triunfo (3-1) averbado em casa do Marítimo que catapultou a formação orientada por Luís Castro para esta sequência.

Tiro de partida para a resposta desejada ao arranque de época em derrapagem e que se apresenta não só à altura das ambições europeias delineadas pela SAD, como também é um dado de conforto para o subconsciente dos jogadores minhotos.

Principalmente tendo em perspetiva as habituais dificuldades que as deslocações à Pérola do Atlântico acarretam, apesar das exigências competitivas distintas entre Marítimo e União da Madeira.