Tudo ligado por WhatsApp

É um grupo de WhatsApp criado em junho do ano passado o meio primordial de comunicação entre jogadores, equipa técnica e todo o staff por estes dias no V. Guimarães. À medida que o plantel se resguarda em casa, todos os assuntos desde a preparação física dos atletas até à própria alimentação são cuidados com máximo rigor, tendo em vista minorar o impacto da atual limitação provocada pelas medidas implementadas para minimizar os perigos da pandemia que está também a afetar o país.

Chefe da claque interditado

Luís Barroso, chefe dos White Angels, está proibido de aceder a recintos desportivos, bem como de frequentar a sede da claque. Uma medida de coação resultante de um processo relativo a desacatos na zona histórica da Cidade Berço.