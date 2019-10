UEFA abriu processos ao V. Guimarães e ao Eintracht Frankfurt

A UEFA revelou, ontem, ter aberto processos disciplinares ao V. Guimarães mas também ao Eintracht Frankfurt, devido aos desacatos ocorridos na bancada do Estádio D. Afonso Henriques, antes do arranque do encontro entre os minhotos e os alemães, na última quinta-feira, para a fase de grupos da Liga Europa.

Segundo o organismo responsável pelo futebol europeu, os vimaranenses são visados por utilização de pirotecnia, atraso no pontapé de saída e arremesso de objetos. Já o Frankfurt é acusado de arremesso de objetos, distúrbios do público, atos danosos e atraso no pontapé de saída.

Recorde-se que o árbitro só deu o apito inicial depois de perceber que estariam resolvidos os desacatos a envolver adeptos de ambos os conjuntos. Foram momentos marcados sobretudo por arremesso de cadeiras, sendo que alguns agentes de segurança também foram atingidos pelas cadeiras.

O Comité de Disciplina da UEFA decidirá possíveis sanções no próximo dia 17.