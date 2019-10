UEFA castiga minhotos com 50 mil euros de multa

O Vitória foi multado em 50 mil euros pelo Comité de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA, isto na sequência dos incidentes entre adeptos antes do encontro com o Eintracht Frankfurt, da 2.ª jornada do Grupo F.





Em causa, para o orgão, está a utilização de pirotecnia, arremesso de objetos por parte dos adeptos e ainda o atraso no pontapé de saída. Além da multa de 50 mil euros, o Comité de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA fez um aviso a Ivo Vitória, responsabilizando-o pelo facto de a partida se ter iniciado atrasada.De resto, o Eintracht Frankfurt também teve a sua dose de castigos por parte da UEFA. Devido aos distúrbios provocados pelos seus adeptos, o clube alemão foi proibido de vender bilhetes para os próximos dois jogos que vai realizar fora de casa nas competições europeias. E, mais, o Eintracht Frankfurt tem agora a obrigação de contactar o Vitória, num prazo de 30 dias, para apurar os danos causados pelos seus adeptos no Estádio D. Afonso Henriques e pagar as respetivas reparações.