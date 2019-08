UEFA não ouviu argumentos vitorianos

O Vitória tentou demover a UEFA na antecipação do jogo com o Ventspils, em Guimarães, da 2ª mão da 3ª pré-eliminatória da Liga Europa, mas não conseguiu as suas intenções. Os vitorianos não gostaram que esse jogo seja dia 14, uma quarta-feira, às 17 horas, mas os argumentos da UEFA falaram mais alto. A mudança tem a ver com o facto de o Sp. Braga também jogar em casa com o Brondby e, segundo ditam os regulamentos, dois clubes geograficamente próximos, como é o caso, não podem jogar no mesmo dia. Já o horário é porque às quartas-feiras os jogos da Liga Europa nunca podem começar depois das 17 horas, devido à Champions.

O jogo da 1ª mão é já dia 8, às 17h45, mais duas horas em Riga, capital da Letónia. Ou seja, a equipa joga na Feira depois de amanhã, para a Taça da Liga, e tem apenas o dia de terça-feira para recuperar e preparar o confronto europeu, pois viaja na quarta-feira.





Os responsáveis do Vitória ultimaram, ontem, os pormenores da logística para o jogo na Letónia e confirmaram o voo charter que sai do Porto na 4ª feira, à hora do almoço. Por isso mesmo, na véspera do jogo não haverá a conferência de imprensa e muito menos o treino de adaptação, já que a viagem até Riga dura 4 horas e meia. O regresso é só na sexta-feira.