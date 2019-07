V. Guimarães anuncia chegada de André Pereira por empréstimo do FC Porto

O V. Guimarães anunciou esta segunda-feira a chegada por empréstimo de André Pereira, proveniente do FC Porto, como Record já havia adiantado. Os vimaranenses anunciam apenas que chegaram a acordo com os dragões para a "cedência temporária" do avançado.





Recorde-se que André Pereira começou a última época a titular nos azuis e brancos, aproveitando a ausência de Marega, tendo perdido espaço posteriormente. Ainda assim, fez 22 jogos ao serviço da equipa de Sérgio Conceição, apontando três golos.