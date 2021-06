V. Guimarães anuncia mudanças na estrutura do futebol

As mudanças no V. Guimarães continuam. Depois de anunciar uma nova equipa técnica para a temporada que se avizinha, liderada por Pepa, e de oficializar várias saídas do plantel principal, o emblema minhoto comunicou agora que vai proceder a uma reforma profunda na estrutura do futebol.





Esta remodelação vai da equipa A até à ligação existente entre os sub-23 e os sub-19, pelo que há vários nomes a serem recolocados ou nomeados.No que diz respeito à equipa A e à ligação desta com a equipa B, o Vitória pretende uma maior proximidade, pelo que nomeou Flávio Meireles como Coordenador de Equipa, sendo "igualmente revista a estrutura de apoio". Como já é público, Rui Carvalho será o novo 'team manager' sendo "Miguel Freitas (que transita dos Sub-23) o team manager assistente. Cristóvão Marques mantém-se como team manager da equipa B".Nos escalões seguintes, nomeadamente o de sub-23 e o de sub-19, Rui Leite será o coordenador executivo e Carlos Campos o coordenador técnico. José Manuel Oliveira foi apontado como Team Manager dos Sub-23.