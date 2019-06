O V. Guimarães anunciou a saída de Luís Castro que ruma à Ucrânia para substituir Paulo Fonseca no Shakhtar Donetsk."A Vitória Sport Clube, Futebol SAD informa que o técnico Luís Castro está de saída. O treinador, de 57 anos, ruma a um novo desafio ao comando do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.Ao treinador Luís Castro e à sua equipa técnica, que sempre mostraram uma enorme lealdade para com a instituição, o Vitória Sport Clube endereça as maiores felicidades pessoais e profissionais para o futuro.O Vitória Sport Clube agradece todo o empenho e profissionalismo, enaltecendo o trabalho meritório realizado no nosso Clube."