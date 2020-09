V. Guimarães avança com pedido formal à Liga para ter público nos jogos de preparação

O Vitória fez um pedido formal à Liga Portugal para realizar os jogos de preparação com o Moreirense (dia 9) e Gil Vicente (dia 12) com a presença de adeptos nas bancadas do Estádio D. Afonso Henriques.





Nesta altura, os vimaranenses aguardam um parecer da Direção-Geral da Saúde para que esse desejo possa ser consumado, uma vez que já tomaram internamente todas as medidas necessárias para preparar a presença de público nos dois jogos agendados para a próxima semana.O pedido à Liga Portugal avançou na sequência dos contactos entre o presidente do Vitória, Miguel Pinto Lisboa, e o presidente da Liga, Pedro Proença. O dirigente dos vimaranenses sugeriu que os dois jogos possam servir de piloto para a presença de público nos encontros da Liga, que regressa a 20 de setembro.