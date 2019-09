V. Guimarães celebra 97.º aniversário: «Vitória não é só futebol»

O Vitória Sport Clube iniciou, este domingo, as comemorações do 97.º aniversário. Fundado a 22 de setembro de 1922, o clube vimaranense está a caminho do centenário.Depois do hastear da bandeira, no Estádio D. Afonso Henriques, cerimónia que contou com o presidente Miguel Pinto Lisboa, José Antunes (presidente da Assembleia Geral) e Joaquim Barroso, o sócio n.º 2, o mais antigo que está vivo, foi descerrada uma placa no Café Milenário, no Largo do Toural, antiga Chapelaria Macedo, local onde foi fundado o clube.Eleito em julho passado, Miguel Pinto Lisboa presidiu pela primeira vez às comemorações do aniversário. O presidente vitoriano ressalvou que o clube "é uma das principais forças motoras da região". "O nosso objectivo é, cada vez mais, levar o nome do Vitória a todo o país, o nome da nossa cidade a todo o país, mas também à Europa e ao Mundo. Tudo faremos para que no nosso mandato possamos elevar o nome do nosso clube e da nossa região", disse."Neste dia, temos de deixar patente que o Vitória não é só futebol. O Vitória é também é um clube eclético, aposta forte nas modalidades e na formação. Os nossos jovens honram todos os dias a camisola do nosso clube. O Vitória é um clube que tem por objectivo alcançar êxitos desportivos, para isso temos de ter atletas que sejam mais fortes. Mas, o nosso objectivo não é só formar atletas, mas também formar homens e mulheres na nossa plenitude, que possam melhorar a nossa sociedade", concluiu.O presidente da Assembleia Geral, José Antunes, fez um apelo à união entre os associados. "Que nós continuemos a escrever a história do Vitória, uma história gloriosa, a caminho do centenário que está aí à porta. A Assembleia Geral deseja os maiores êxitos à Direcção de Miguel Pinto Lisboa. Peço que todos sejamos dignos da nossa história, que possamos continuar a fazer história sem esquecer aqueles que passaram por este nosso querido clube,. Trabalhemos todos em conjunto, em equipa, unidos, porque assim seremos grandes, ou melhor, sermos maiores."