V. Guimarães chega a acordo com Dominik Glawogger e treinador não avança para tribunal

O V. Guimarães e Dominik Glawogger, ex-treinador dos sub-23 dos vitorianos, chegaram a acordo e o técnico já não vai avançar com uma ação em tribunal contra o clube. Em causa está o processo de despedidmento do austríaco, que aconteceu em dezembro de 2020.





Ao que tudo indica, Dominik Glawogger exigia a totalidade das verbas do contrato que tinha assinado. No entanto, a situação ficará resolvida com o pagamento de parte dos valor ao longo dos próximos meses.Ao serviço dos sub-23 do Vitória, o jovem técnico não foi além de três vitórias, dois empates e cinco derrotas em dez jogos.