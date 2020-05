V. Guimarães comunica condições para sócios com lugar anual serem ressarcidos

Os sócios do V. Guimarães com lugar anual no Estádio D. Afonso Henriques podem ser ressarcidos do valor correspondente aos cinco jogos da temporada 2019/2020 que serão disputados à porta fechada.





A direção de Miguel Pinto Lisboa anunciou as medidas que vai implementar para compensar os associados. O clube vimaranense decidiu que os detentores de lugar anual da época 2019/2020 podem optar por levantar um voucher com um crédito do valor proporcional aos cinco jogos em falta relativamente ao valor total do lugar anual adquirido. O voucher pode ser usado em compras nas Vitória Store ou em futuras aquisições de lugares anuais. Os associados têm que comunicar o interesse em levantar o voucher até 31 de julho.O clube assume que os associados que não manifestarem o interesse em optar por esta alternativa "pretendem ceder o valor do crédito ao Vitória Sport Clube de forma a ajudar a manter a competitividade das suas equipas".Já os parceiros do Vitória detentores de camarotes, boxes e/ou lugares VIP "serão contactados directamente pelos serviços do clube para abordar esta questão".Além desta medida, o Vitória Sport Clube concederá aos seus associados uma moratória de pagamento das quotas 4 e 5 - meses em que foi decretado pelo Governo o estado de emergência nacional. Os associados que pretendam aderir a este regime, devem enviar o respectivo pedido até ao dia 31 de julho para o email socios@vitoriasc.pt ou contactar os serviços de Atendimento ao Associado. No pedido, que será avaliado pela direção, o associado deve indicar o motivo pelo qual lhe deve ser concedida a moratória. Em caso de deferimento, o pagamento das quotas 4 e 5 pode ser efectuado até 31 de Julho de 2021, em três, seis ou 12 vezes."Aos associados que já efectuaram o pagamento das quotas 4 e 5 ou que não pretendam aderir a este regime, saberá o Vitória Sport Clube retribuir em tempo oportuno", pode ler-se no comunicado do clube. "Conscientes de que este é um período excepcional para todos, o Vitória Sport Clube agradece a compreensão e colaboração dos seus associados. É a hora de nos unirmos. É a hora de olharmos o futuro juntos. É a hora", acrescenta a nota.