V. Guimarães confirma contratação de guarda-redes ao Chelsea

O V. Guimarães confirmou esta quinta-feira a contratação do guarda-redes Nicolas Tié ao Chelsea. Segundo o comunicado dos minhotos, o guardião de 19 anos assinou um vínculo de longa duração, válido por cinco temporadas, tal como Record havia adiantado há cerca de um mês. Por outro lado, na mesma nota o clube de Guimarães revela que fica na posse de 55% do passe do guardião, que chega ao Minho para suprir a saída de Miguel Silva.





O jovem guarda-redes de 19 anos fazia parte dos quadros do Chelsea desde 2017, é franco-marfinense e já chegou à seleção principal da Costa do Marfim. Depois de ter sido contratado aos franceses do Poitiers, Nicolas Tié passou pelos vários escalões de formação do Chelsea, onde chegou a ser treinado pelo português Hilário.