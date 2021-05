V. Guimarães confirma Jaime Teixeira como diretor geral para o futebol

Depois de Pepa, Jaime Teixeira. O V. Guimarães acaba de confirmar o novo diretor geral para o futebol, conforme Record adiantara.





A Vitória Sport Clube - Futebol, SAD anuncia a contratação de Jaime Teixeira para o cargo de Diretor Geral. O novo responsável junta-se de imediato à estrutura, tendo sob sua alçada a gestão do dia a dia do futebol e a reestruturação da organização com vista às exigências da atividade, abarcando também as áreas da Formação e do Scouting, de importância central para o desenvolvimento da estratégia da Administração", pode ler-se no site oficial.Jaime Teixeira tem 45 anos e está ligado ao futebol desde 2002, altura em que entrou para o FC Porto para ocupar cargos que foram desde a liderança da Comunicação à Direcção das Relações Externas, passando pela coordenação das Operações Desportivas e pela representação institucional junto de clubes e entidades como a UEFA, a Federação Portuguesa de Futebol e a Liga Portugal. Em 2017 assumiu os cargos de Diretor Desportivo Adjunto e de Team Services Director no Paris Saint-Germain.