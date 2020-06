V. Guimarães confirma que Ivo Vieira vai processar autores de gravação polémica

O V. Guimarães pronunciou-se, ao final desta tarde, sobre uma gravação que tem circulado nas redes sociais em que Ivo Vieira, confrontado por adeptos, critica o plantel vitoriano e faz outro tipo de acusações.





O clube confirma que o técnico vai processar os autores do áudio, sendo intenção do emblema vimaranense "de se constituir assistente no processo". Por outro lado, é ainda dito que será desencadeado "um processo de averiguação interna"."Na sequência da divulgação e circulação de uma gravação relativa a uma conversa em que é interveniente o treinador principal da equipa A de futebol profissional do VITÓRIA SC, informam-se os sócios, associados e demais adeptos de que o mister Ivo Vieira agirá criminalmente contra os suspeitos responsáveis pelo registo, utilização e difusão das palavras aí proferidas. Por se tratar de comportamentos totalmente contrários aos princípios e valores Vitorianos, o VITÓRIA SC irá comunicar a sua intenção de se constituir assistente no âmbito do processo que vier a ter lugar e desencadear um processo de averiguação interna sobre o sucedido."