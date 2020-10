V. Guimarães confirma que vai comprar ações de Mário Ferreira

O V. Guimarães emitiu esta quinta-feira um comunicado revelando que o clube vai comprar as ações detidas por Mário Ferreira, passando assim a deter a maioria da SAD. Trata-se da confirmação da notícia esta quinta-feira avançada por Record. O empresário detém 56,4 por cento da SAD e o clube vai gastar 6,5 milhões de euros para adquirir a sua participação.





"O Vitória Sport Clube informa os seus associados que formalizou um contrato com a Mário Andrade Ferreira, S.A. que vai permitir ao clube adquirir, de modo faseado, até 31 de março de 2022, a totalidade das ações representativas do capital social da Vitória Sport Clube – Futebol, SAD detidas por aquela sociedade pelo preço total de €6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil euros).Em resultado do acordo referido, em 31 de março de 2022, o Vitória Sport Clube passará a deter 96,40% do capital social da Vitória Sport Cube – Futebol, SAD, sendo que a transmissão das ações e dos direitos e ela associados será efetuada de modo gradual, na medida e proporção do pagamento das quantias acordadas para o efeito."