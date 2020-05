V. Guimarães continua a preparar futuro: contrato profissional para mais dois jovens da formação

Depois de Sylvestre, Rui Correia, Hélder Sá e André Amaro, o V. Guimarães anunciou, esta sexta-feira, o acordo com mais dois jovens da formação. Tratam-se do juvenil Gonçalo Nogueira e do júnior João Pereira, internacional jovem por Portugal.





O primeiro, com 16 anos, é médio e marcou três golos em 22 jogos esta temporada pelos sub-17 dos vimaranenses, enquanto o extremo, mais velho um ano, somou quatro tentos em 10 partidas pelos sub-19.