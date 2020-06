V. Guimarães contrata guarda-redes no Chelsea

Nicolas Tié será reforço do Vitória e vai integrar o grupo dos guarda-redes do plantel principal já a partir da nova temporada, assinando nos próximos dias um contrato de longa duração com os vimaranenses.





O jovem guarda-redes de 19 anos faz parte dos quadros do Chelsea desde 2017, é franco-marfinense e já chegou à selecção principal da Costa do Marfim.Depois de ter sido contratado aos franceses do Poitiers, Nicolas Tié passou pelos vários escalões de formação do Chelsea, onde chegou a ser treinado pelo português Hilário.Nicolas Tié assume-se assim como o natural substituto de Miguel Silva, que no final desta época vai deixar o clube para reforçar os cipriotas do APOEL.