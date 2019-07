V. Guimarães contrata João Pedro ao Trofense

O avançado João Pedro, ex-Trofense, reforçou o Vitória de Guimarães, clube da Liga NOS, com o qual assinou um contrato de uma época, com mais duas de opção, revelaram esta sexta-feira os vimaranenses no site oficial.





Depois de oito golos em 31 jogos na edição 2018/19 do Campeonato de Portugal, o ponta de lança, de 22 anos, vai, nesta pré-época, trabalhar na equipa principal, às ordens do treinador Ivo Vieira, apesar de ser um reforço inicialmente destinado à equipa B - vai também disputar o Campeonato de Portugal (terceiro escalão), em 2019/20.Natural de Ponta Delgada, nos Açores, João Pedro cumpriu a formação no União Micaelense e no Santa Clara, antes de ter rumado ao Gil Vicente, na época 2014/15, e ao Trofense, em 2017/18.