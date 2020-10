V. Guimarães critica atuação da PSP: «É inaceitável que o uso da força se torne discricionário»

O V. Guimarães manifestou-se esta segunda-feira contra a "intervenção policial desproporcionada" verificada junto ao Estádio D. Afonso Henriques antes do jogo com o Sp. Braga. Em comunicado, os vimaranenses esclarecem já ter solicitado "os relatórios da operação à PSP, reclamando ações concretas que concluam sobre a atuação verificada e que esclareçam sobre um uso excessivo de força perante os adeptos".





"Num fim-de-semana marcado pela presença massiva de público num grande evento desportivo acolhido por Portugal e pelas naturais concentrações que aí se notaram, até com generalizados relatos mediáticos de 'facilitismo sanitário', não é possível que o País tolere cargas motivadas 'por cânticos de apoio' e 'tochas deflagradas', conforme se lê na Imprensa desta segunda-feira. A violência desproporcionada é, por si só, um lamentável abuso de autoridade, mas num tempo tão sensível como o que enfrentamos é especialmente crítico que se transmitam mensagens tão díspares e se pratiquem critérios tão diferenciados, permitindo-se que vingue a ideia de que há normas para uns e normas para outros."Tendo recolhido e analisado elementos relativos à atuação policial nas imediações do Estádio D. Afonso Henriques, antes do encontro deste domingo, o Vitória Sport Clube manifesta o seu profundo incómodo perante a desproporcionalidade da ação das forças de segurança e, como tal, solicitou os relatórios da operação à PSP, reclamando ações concretas que concluam sobre a atuação verificada e que esclareçam sobre um uso excessivo de força perante os adeptos do nosso Clube.Num fim-de-semana marcado pela presença massiva de público num grande evento desportivo acolhido por Portugal e pelas naturais concentrações que aí se notaram, até com generalizados relatos mediáticos de "facilitismo sanitário", não é possível que o País tolere cargas motivadas "por cânticos de apoio" e "tochas deflagradas", conforme se lê na Imprensa desta segunda-feira. A violência desproporcionada é, por si só, um lamentável abuso de autoridade, mas num tempo tão sensível como o que enfrentamos é especialmente crítico que se transmitam mensagens tão díspares e se pratiquem critérios tão diferenciados, permitindo-se que vingue a ideia de que há normas para uns e normas para outros.À diferenciação negativa de que o futebol tem sido alvo, já de si tão penalizadora, não pode acrescentar-se um estigma particular sobre os adeptos do Vitória Sport Clube, como se o País não tivesse assistido, ao longo dos últimos meses, a pequenos ajuntamentos de adeptos de outros clubes. É inaceitável, assim sendo, que o uso da força se torne discricionário, como inaceitável será o silêncio daqueles a quem cabe garantir que jamais, mesmo em tempos extraordinários, nos confrontemos com uma suspensão constitucional e a instauração de um estado policial".