V. Guimarães de Ivo Vieira começa época com 20 dos 24 jogadores do plantel

V. Guimarães 'em peso' volta ao trabalho: 'conquistadores' já realizaram exames médicos



O V. Guimarães, da Liga NOS, começou esta segunda-feira a temporada 2018/19 com 20 dos 24 jogadores do plantel provisório a comparecerem aos exames médicos, incluindo um dos reforços anunciados.Com um novo treinador ao 'leme', o ex-Moreirense Ivo Vieira, o emblema minhoto regressou ao trabalho, com o lateral Sacko e o extremo Tyler Boyd a falharem os habituais testes por estarem nas respetivas seleções - Mali e Estados Unidos - e o central Pedro Henrique e o extremo Davidson a ausentarem-se por "motivos pessoais", referiu a nota publicada no sítio oficial dos vitorianos.Um dos reforços já oficializados, Blati Touré, oriundo dos espanhóis do Córdoba, submeteu-se às avaliações físicas e às consultas médicas que se estendem até terça-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, enquanto Jhonatan, guarda-redes recrutado ao Moreirense, só se junta à equipa após 30 de junho, data em que o seu vínculo com os 'cónegos' termina.Face a época transata, o plantel vimaranense recebeu ainda três futebolistas que alinharam sobretudo pela equipa B, na 2ª Liga - Edmond Tapsoba, Al Musrati e André Almeida - e ainda o lateral Victor Garcia, de regresso após o empréstimo ao Famalicão, recém-promovido à I Liga.Além do regresso dos quatro emprestados aos clubes de origem - Dodô, aos ucranianos do Shakhtar Donetsk, Osorio, ao FC Porto, Pepê, ao Benfica, e Mattheus Oliveira, ao Sporting -, o Vitória presenciou ainda as saídas de João Afonso e de Tozé, médio que, no domingo, publicou uma mensagem de despedida na rede social Instagram. Fonte do clube confirmou à Lusa que o futebolista não continua.Além das saídas, há jogadores ainda vinculados ao clube que, em alguma fase, integraram o plantel em 2018/19, mas não o fazem nesta época: os médios Francisco Ramos e Rúben Oliveira, que estiveram cedidos ao Santa Clara e ao Aves, respetivamente, e os avançados Hélder Ferreira e Rincón.Além dos jogadores que falharam os exames médicos, o plantel treinado por Ivo Vieira conta com 14 jogadores que transitam da época passada: os guarda-redes Douglas, Miguel Silva e Miguel Oliveira, os defesas Frederico Venâncio, Rafa Soares e Florent, os médios Wakaso, Joseph, André André e João Carlos Teixeira e os avançados Ola John, Rochinha, Welthon e Alexandre Guedes.De regresso ao trabalho mais cedo do que o habitual, o Vitória de Guimarães, quinto na edição 2018/19 da Liga NOS, estagia em Quiaios, na Figueira da Foz, entre 07 e 14 de julho, antes de iniciar as competições oficiais, com a segunda pré-eliminatória da Liga Europa, em 25 de julho e 01 de agosto, frente ao Jeunesse Esch, do Luxemburgo, ou ao Tobol Kostanay, do Cazaquistão.: Douglas, Miguel Silva, Jhonatan (ex-Moreirense) e Miguel Oliveira.: Sacko, Victor Garcia (ex-Famalicão), Pedro Henrique, Frederico Venâncio, Edmond Tapsoba, Rafa Soares e Florent.: Wakaso, Al Musrati, Joseph, André André, Blati Touré (ex-Córdoba, Esp), João Carlos Teixeira e André Almeida.: Tyler Boyd (ex-Ancaraguçu, Tur), Ola John, Rochinha, Davidson, Welthon e Alexandre Guedes.: Ivo Vieira (ex-Moreirense).: Dodô (Shakhtar Donetsk, Ucr), Osorio (FC Porto), João Afonso, Pepê (Benfica), Mattheus Oliveira (Sporting) e Tozé.