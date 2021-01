V. Guimarães desmente quebra de protocolo Covid-19

O V. Guimarães desmentiu esta sexta-feira que algum jogador do seu plantel tenha sido apanhado pela GNR a almoçar, esta sexta-feira, no restaurante CASO Grill, na vila de Joane, em Vila Nova de Famalicão.





"Num momento coletivo tão sensível, a assertividade da informação torna-se ainda mais importante, razão pela qual o Vitória repudia a leviandade e a ligeireza com que foi colocada em causa a conduta dos elementos da sua estrutura de futebol e o nome da instituição", pode ler-se no comunicado publicado no site do clube.