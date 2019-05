V. Guimarães despede-se de João Afonso: «Serás sempre uma referência»

O V. Guimarães não ficou indiferente ao anúncio feito por João Afonso na passada quarta-feira, dando conta de que estaria de saída do emblema da cidade berço ao fim de cinco anos de ligação.Numa publicação feita nas redes sociais, os vitorianos agradeceram ao defesa central pelo profissionalismo e pelo caráter demonstrando, deixando a garantia de que o defensor terá sempre um lugar especial no seio do clube."Para nós, serás sempre uma referência pelo carácter e pelo profissionalismo", escreveu o V. Guimarães, anexando à mensagem um vídeo com os melhores momentos de João Afonso ao serviço do emblema do rei."A tua dedicação e empenho, bem como o teu rigor e sentido de responsabilidade, serão garantia de um futuro recheado de êxitos. Serás sempre um dos nossos. Obrigado, João Afonso", podia ler-se também na referida publicação.