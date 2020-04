V. Guimarães diz que regresso da liga "sempre foi o objetivo" do clube

O Vitória de Guimarães reconheceu que teve "sempre o objetivo" de ver a Liga NOS retomada, após a interrupção causada pela pandemia de covid-19, adiantou esta quinta-feira fonte oficial do clube à Lusa.

O clube vimaranense realçou, através da mesma fonte, que há agora "uma janela de oportunidade" para se terminar o campeonato, depois do Governo ter aprovado a realização de jogos à porta fechada a partir de 30 e 31 de maio, no âmbito das medidas de desconfinamento decididas em conselho de ministros.

"Ainda temos de aguardar pela aprovação da Direção-Geral da Saúde, do protocolo da Liga e da avaliação dos estádios. Temos de nos manter focados para que o regresso do futebol em segurança seja uma realidade a breve prazo. Foi sempre esse o objetivo e hoje estamos mais próximos [de o cumprir]", realçou a fonte.

Atual sexto classificado, com 37 pontos após 24 jornadas, o Vitória de Guimarães volta a trabalhar na sua academia a partir de segunda-feira, para começar a preparar os 10 encontros que restam da competição, atualmente liderada pelo FC Porto, com 60 pontos.

As medidas de desconfinamento, aprovadas hoje no âmbito da transição do estado de emergência, que cessa no sábado, para o estado de calamidade, permitem ainda a realização da final da Taça de Portugal de futebol e a prática de desportos individuais ao ar livre, mas não a retoma da II Liga.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 227 mil mortos e infetou quase 3,2 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Cerca de 908 mil doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 989 pessoas das 25.045 confirmadas como infetadas, e há 1.519 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.