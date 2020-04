Vitória doa máscaras cirúrgicas e equipamentos de proteção ao Hospital Senhora da Oliveira

O Vitória doou 20 mil máscaras cirúrgicas, 5 mil máscaras FFP2 e 5 mil equipamentos de proteção individual ao Hospital Senhora da Oliveira, da cidade berço.





A doação de material hospitalar foi concretizada pela direção de Miguel Pinto Lisboa e tem como objetivo ajudar a melhor equipar os profissionais do hospital vimaranense que estão na linha da frente da luta contra a pandemia da Covid-19.O Hospital Senhora da Oliveira agradeceu "a postura do Vitória, que, desde a primeira hora, mostrou grande disponibilidade para apoiar" a instituição. "Numa fase em que o espírito de ajuda e solidariedade social se reveste de particular importância no combate ao surto da Covid-19, esta é uma enorme mais-valia na proteção dos nossos profissionais e utentes durante esta fase pandémica que vivemos", acrescenta o hospital.