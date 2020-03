V. Guimarães e o coronavírus: «Confiamos que as entidades competentes tomarão as medidas necessárias»

O presidente do Vitória de Guimarães comentou esta segunda-feira sobre a decisão do governo e eventual suspensão ou adiamento das jornadas da Liga devido ao surto de coronavírus.





Em declarações a, Miguel Pinto Lisboa disse aguardar "mais detalhes" por parte da Liga Portugal e FPF sobre o impacto da medida tomada, esta segunda-feira, pelo governo e comunicada pela Ministra da Saúde Marta Temido. O presidente dos vimaranenses referiu ainda estar "confiante" de que as entidades competentes "tomarão as medidas que melhor protejam a Saúde Pública.""A preocupação primordial com a saúde e o bem-estar de todos os elementos do Clube levaram o Vitória SC a implementar um plano de contingência desde o início desde mês que visa a minimização do impacto do surto de coronavírus (COVID-19).No que concerne à medida decretada pelo Governo, o Vitória SC aguarda mais detalhes, assim como comunicação da Liga Portugal e FPF sobre o impacto da mesma nas competições em que as suas equipas se encontram envolvidas. Confiamos que as entidades competentes tomarão as medidas que melhor protejam a Saúde Pública", referiu.