V. Guimarães emite comunicado sobre tarja intimidatória

A manhã começou esta segunda-feira de forma pouco comum junto à Academia do V. Guimarães. No edifício em frente à entrada principal surgiu uma tarja em que se pode ler: 'E se acabar a net e... começar invasões ao treino?'. Perante isto, o V. Guimarães já emitiu um comunicado.





"O Vitória Sport Clube informa que foi surpreendido, ao início da manhã desta segunda-feira, com uma mensagem colocada no edifício em frente à Academia. Perante o tom intimidatório da mesma, o Vitória Sport Clube contactou de imediato as autoridades policiais competentes, que se deslocaram ao local para a retirada das tarjas e para o levantamento do respetivo auto.O Vitória acompanhará o processo, vincando a denúncia de qualquer comportamento ameaçador e isolando-o dos valores que norteiam a massa adepta do Clube, que certamente não se identifica nem se revê em tais ações."