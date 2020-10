V. Guimarães empresta Frederico Venâncio aos espanhóis do Lugo

O defesa central Frederico Venâncio vai cumprir a temporada 2020/21 no Lugo, da 2.ª Liga espanhola, por empréstimo do V. Guimarães, anunciou este domingo o clube da Liga NOS.

"A Vitória Sport Clube, Futebol SAD anuncia o empréstimo de Frederico Venâncio ao CD Lugo, de Espanha, com duração de uma temporada, sem opção de compra", lê-se na nota publicada no site oficial dos vimaranenses.

O jogador, de 27 anos, vai competir pela primeira vez em Espanha, pela equipa da comunidade autónoma da Galiza, atual 16.ª classificada da 2.ª Liga ao fim de três jornadas, após ter realizado 36 jogos pelo emblema minhoto nas duas últimas temporadas - oito em 2018/19 e 26 em 2019/20.

Ligado ao Vitória até ao final da temporada 2021/22, Frederico Venâncio ficou de fora do plantel treinado por Tiago Mendes para a época em curso, composto por 33 elementos.

Natural de Setúbal, o defesa formou-se no Benfica e no Vitória sadino, clube pelo qual se estreou na I Liga em 2013, aos 19 anos, e contabilizou 138 jogos oficiais até 2017, com oito golos marcados.

Na temporada 2017/18, Frederico Venâncio representou, por empréstimo dos setubalenses, o Sheffield Wednesday, equipa da II Liga inglesa pela qual disputou 25 jogos oficiais.