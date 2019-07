V. Guimarães empresta médio Mimito ao Panetolikos

O médio Mimito, de 21 anos, vai cumprir a época 2019/20 no Panetolikos, da Liga de futebol da Grécia, por empréstimo do Vitória de Guimarães, informou o clube da Liga NOS, no sítio oficial.





Natural de Bissau (Guiné-Bissau), o jogador disputou a II Liga de futebol nas três últimas temporadas, tendo realizado 52 jogos - 33 deles na época passada - e marcado três golos pela equipa B dos vimaranenses.Na Grécia, Mimito vai reencontrar o treinador Luís Castro, que o orientou nos juniores vitorianos, na época 2014/15. O técnico mudou-se, neste verão, para o Panetolikos, após ter orientado os sub-23 do clube de Guimarães, em 2018/19.