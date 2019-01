V. Guimarães empresta Tyler Boyd aos turcos do Ankaragucu

O extremo Tyler Boyd vai jogar até ao final da época no Ankaragucu, da 1ª Liga da Turquia, por empréstimo do Vitória de Guimarães, da 1ª Liga portuguesa, anunciou esta quarta-feira o emblema turco no sítio oficial.Depois de ter começado a presente temporada a titular em Guimarães, o extremo neozelandês, de 24 anos, perdeu espaço nas opções do treinador Luís Castro e rumou ao 15.º classificado do campeonato turco com o intuito de ser bem-sucedido."É tempo de obter sucesso numa cidade e numa nova equipa. Quero maximizar o meu desempenho e ajudar o Ankaragucu a conseguir os objetivos", realçou, em declarações ao sítio oficial do emblema da capital turca.Contratado ao Wellington Phoenix, do seu país natal, no início da época 2015/16, o jogador estreou-se pela equipa principal do Vitória nessa mesma temporada, num triunfo sobre o FC Porto, por 1-0, apesar de, nos dois primeiros anos, ter jogado sobretudo na equipa B, da 2ª Liga - 13 golos em 73 jogos.Na época passada, Tyler Boyd marcou cinco golos em 29 partidas ao serviço do Tondela, antes de, na presente temporada, ter voltado a Guimarães para participar em 13 desafios e marcar um golo.Com o empréstimo do ala, o clube vitoriano registou a sexta saída oficial no mercado de transferências de inverno, depois de ter cedido Victor Garcia (Famalicão), Celis (Colón, da Argentina), Francisco Ramos (Santa Clara) e Óscar Estupiñán (Barcelona de Guayaquil, do Equador) e de ter rescindido com Junior Tallo.